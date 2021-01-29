開發金(2883)公開收購中國人壽普通股，截至110年1月28日累計參與應賣之普通股股數達309,700,666股，已超過最低收購數量236,569,862股；且公平交易委員會已於110年1月20日委員會議通過不禁止本公司與中國人壽結合案。本次公開收購之條件均已成就。

此次公開收購若能成功達成預定收購數量，中國人壽將成為開發金控持股過半之子公司，對開發金控之獲利能力、資本使用效率與股東權益報酬率具正面效益。

本次公開收購尚未截止，開發金將持續公開收購中國人壽之普通股至110年2月2日下午3時30分止。

開發金預計此次公開收購最高買到10億股，加計原持股34.82%後，總持股將達55.95%。

未來開發金控持續進行壽險、商銀、證券及創投/私募股權四大獲利平台之全方位合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化。

公開收購方式轉投資中國人壽普通股10億股（約占其已發行股份21.13%），是於今年元月4日獲金管會核准，開發金隨即召開董事會，通過以每股23.6元公開收購的條件，公開收購期間預定自1月8日起至2月2日止。

(時報資訊)