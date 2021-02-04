公平會已通過不禁止佳世達(2352)與聚碩(6112)結合，再加上目前已跨越最低收購量5%股權，該案的公開收購條件已成就。外資昨大買佳世達逾9000張。佳世達元月合併營收175.45億元，比去年同期增加39億元、成長將近三成，續創同期新高紀錄。雖然第一季是傳統淡季，但在聯合艦隊新夥伴(明泰(3380)、仲琦(2419)、國韶、矽瑪(3511)等)發揮綜效，再加上去年元月是過年工作天數較少，都是元月營收成長主因。

佳世達也提醒聚碩股東可前往登記申請參與公開收購案。由於聚碩股東參與公開收購案的應賣股數已超過5%，且公平會已決議不禁止佳世達與聚碩結合，公開收購聚碩普通股的條件均已成就。佳世達將持續公開收購聚碩之普通股至3月18日，提醒欲參加的聚碩股東可在截止日前申請應賣。

佳世達董事長陳其宏的大艦隊計畫，在資源有限情況下，擬定最佳策略時，陳其宏表示，用大艦隊平台，讓資源能夠快速共享，可把二、三十年隱形冠軍的發展瓶頸快速打破，像明泰去年10幾億月營收，短短一年營收達2.5倍成長，現已成長至月營收35億元，這就是大艦隊提供大資源，能快速打破企業瓶頸發揮最大效益。陳其宏也看好電動車或自駕車產業一線供應鏈在台生根茁壯。

(時報資訊)