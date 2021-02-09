製鞋雙雄寶成工業（9904）及豐泰企業（9910）自結元月合併營收表現，呈現兩樣情！寶成9日公布自結元月合併營收247.07億元、年減6.53％。豐泰9日公布自結元月合併營收68.48億元、年增15.73％，創2019月9月以來的單月營收新高。

寶成持股51.11％的香港上市公司裕元工業，自結元月營收為8.68億美元，折合約新台幣246.54億元、年減1.2％。寶成說，元月來自通路業務的營收，較去年同期減少，但製鞋業務則較去年同期增長，且連續近五個月呈現月增趨勢。

另由裕元的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際，自結元月營收人民幣25.04億元，折合約3.87億美元、年減19.9％。寶成分析，由於去年同期適逢農曆春節假期，帶動寶勝去年元月的銷售金額衝高，致使寶勝今年元月營運，因比較基期較高，才導致元月營收出現年減的現象。

豐泰公布集團元月成品鞋生產量1,047萬雙，月減6.5％、年增10.4％；而元月成品鞋銷售量1,147萬雙，月增6.8％、年增18％，使得自結元月合併營收68.48億元、年增15.73％。

(工商 )