大陸市場需求持續回溫，帶旺台灣機械設備1月出口值攀升至26.71億美元，年成長33.4％，改寫同期新高佳績。其中工具機出口值回升近2.29億美元，年成長23.2％，是去年爆發新冠肺炎疫情後首次由負轉正成長。台灣機械工業公會9日公佈匯總統計，1月機械設備出口值不論以美元或新台幣計價，均比去年同期成長。1月機械出口26.71億美元，年成長33.4％；但囿於新台幣兌美元匯率持續升值，折合新台幣計價759.98億元，年增幅降至26.5％。

機械公會指出，元月台灣機械前十大出口產品，均兩位數成長，檢量測設備出口值3.72億美元，居台灣機械設備出口首位，占比13.9％；年成長69.1％、電子設備3.54億美元居次，出口占比13.3％，年增長22.9％、工具機出口值回升至2.29億美元、出口占比8.6％、年成長23.2％。

元月台灣機械設備前三大出口國，銷往大陸8.13億美元、出口占比30.4％而居冠、其次是外銷美國5.67億美元、占比21.2％、日本超越土耳其市場，躍升為第三大出口市場，出口值為1.78億美元，占比6.7％。

機械公會指出，台灣工具機元月出口值2.29億美元，較去年同期大幅成長23.2％。主因是今年元月工作天數比去年同期增加，而且新冠肺炎病毒疫情對全球影響正逐漸放緩，加上全球主要國家逐漸增加投資逐漸，工具機外銷市場轉正，尤其中國大陸市場大幅回升，元月工具機銷往大陸大幅成長1.26倍。

機械公會理事長柯拔希指出，今年元月機械出口同期比大幅成長33.4％，出口金額26.71億美元，兩者都是去年新冠肺炎疫情以來最高。主因是去年元月適逢春節，工作天數較少，年成長幅度特別明顯，使得出口值創同期新高，顯示台灣機械產業復甦力道強勁。目前第一季機械業者接單明顯回溫，有些業者開始接第二季訂單，全球各國陸續施打疫苗及疫情趨緩後，2021年整體機械出口值可望年成長10％～15％，台灣機械產業全年出口有望再創新高。

(工商 )