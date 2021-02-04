歷時12年！中市13期重劃分配草案完成 線上說明會2月5日登場。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市第13期大慶市地重劃區位於南區、南屯區，因開發期間配合麻糍埔遺址及舊南屯溪文化景觀保存，需辦理都市計畫變更，過程繁複不易；台中市政府歷時12年後，目前已完成土地分配草案，配合防疫將於5日舉辦線上說明會，預計4月間辦理土地分配成果公告。

地政局長吳存金說，第13期大慶市地重劃區臨台鐵大慶火車站、近烏日高鐵站，捷運綠線貫穿此重劃區，並設有G13捷運站，具備交通樞紐重要地位，重劃區完成都市計畫變更及重劃計畫書修正等程序後，地政局即著手辦理土地分配相關作業，現已完成土地分配草案。

吳存金指出，原依市地重劃作業手冊規定，應邀集土地所有權人召開土地分配草案說明會，展示分配圖說，並聽取土地所有權人意見，考量疫情升溫，加上第13期大慶市地重劃區土地所有權人人數多達2,500餘人，為維護市民健康安全，將改線上辦理( https：／／reurl.cc／e96jNK )。

吳存金表示，地政局並發布全區土地分配草案圖說、土地分配原則動畫及簡報等資料，由地政局重劃科錄製說明影片，讓土地所有權人了解土地分配法令依據及後續程序。土地所有權人如有任何意見，可填寫意見書於2月26日前送達市府地政局，將納入參考。

吳存金強調，市府也將寄發個人分配示意圖（草案）、重劃後地籍一覽表、街廓參考圖、空白意見表等資料給土地所有權人，土地所有權人若對於土地分配草案有任何意見；可於上班時間電洽地政局重劃科04-22218558或至地政局詢問，也可填寫意見書於2月26日前送達地政局。

(中時 )