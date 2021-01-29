盤中零股交易上路以來，據中信證券指出前十大投資標的為台積電（2330）、大立光（3008）、聯發科（2454）、國巨（2327）、鴻海（2317）、元大台灣50（0050）、環球晶（6488）、同欣電（6271）、聯電（2303）、玉晶光（3406）等科技類股，小資族可透過購買零股入門，聚沙成塔。

據統計，今年以來至1月28日止，台股加權指數成分股中，報酬率最好的前10檔分別為富采投控(3714)、車王電(1533)、廣宇(2328)、愛普(6531)、鴻準(2354)、立積(4968)、建通(2460)、凌陽(2401)、世芯-KY(3661)、大銀微系統(4576)；至於表現最差的前10檔依次為元晶(6443)、百一(6152)、海光(2038)、佳和(1449)、中櫃(2613)、星通(3025)、東哥遊艇(8478)、陽明(2609)、基勝-KY(8427)、高興昌(2008)。

除了國內科技類股搶手，中信證券表示，受低利環境影響，部分投資組合轉向海外，根據證券商業同業公會調查，去年國人海外投資交易金額成長近新臺幣1兆元。鎖定海外投資趨勢，中信證券去年12月推出「美股定期定股」服務，提供包含5大尖牙股等30檔流行美股境外指數股票型基金（Exchange-Traded Fund，ETF）以及2檔美國特別股，上線不到一個月成功帶動複委託開戶約定數成長5成，約定買進第一名是引領世界數位潮流的Apple蘋果公司，前四名都是標準普爾500指數（S&P500）和那斯達克（NASDAQ）等市場性ETF，顯示投資人普遍看好美股整體市場。

專家建議，由於目前股市處於相對高點，建議以「定期定股」分批佈局，在選股方面，可分「熱門題材」「穩定配息」等的議題建立出個人投資組合，讓投資找到趣味並累積資產。

(時報資訊)