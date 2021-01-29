金管會為提升保險業內控制度查核效能，宣布近日已同意會基會所報新版「會計師辦理保險業內控制度查核作業範例」，針對近期保險業裁罰案較多的「個資保護」及「股權利益衝突」等2項主要缺失，納入會計師查核項目及執行程序，回溯自今年元旦起適用。

金管會表示，保險法2001年增訂內稽內控制度實施辦法，規定保險業年度財報由會計師辦理查核簽證時，應委託該會計師辦理內控制度查核。經壽險公會及產險公會組成工作小組研商、委託會基會審查，於2003年公布保險業會計師內控查核報告範例。

由於上述範例發布迄今已逾17年，考量現行保險相關法令規範及審計準則公報已有大幅異動，且保險業業務經營日趨複雜，金管會去年初啟動檢討會計師查核保險業內控制度範例，並援例由產、壽險公會完成範例草案後，委託會基會組成審查小組審查。

金管會指出，近日已同意會基會函報範例，並自會計師出具2021年內控查核報告時適用，會計師今年起執行內控查核應依本範例項目辦理。此次更新範例提升保險業內稽自評功能、強化會計師查核有效性，並納入各類控制作業處理程序，完備查核範圍。

金管會表示，新範本以金管會現行對內控制度的判斷項目作為基本架構，參考相關法令規定，將內控制度有效性地判斷參考項目逐項列示，以利保險業內部人員及會計師逐一進行評估及查核，以提升保險業內稽功能，並強化會計師對內控有效性地查核工作。

再者，新範本依保險業內稽內控制度實施辦法規定，將應包括的控制作業處理程序均予納入查核範圍，並納入金管會檢查局金檢報告的相關控制程序，及就保險業裁罰案較多的「個資保護」及「股權利益衝突」等2項主要檢查缺失，納入查核項目及執行程序。

(時報資訊)