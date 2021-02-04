台灣大哥大與創星物聯2020去年年底重磅力推的AI車隊管理平「車隊大管家3.0」，再度發揮「數據上雲端、服務接地氣」優勢，升級推出智慧車聯網創新服務，透過台灣大即時連結雲端資料庫的通訊技術與優質的行動網路服務，搭配創星物聯開發的行車紀錄器，當發生交通事故時，碰撞震動將立刻啟動，將影像與行車數據自動上傳至產險資訊後台，駕駛也能一鍵點擊行車記錄器與保險客服通話，無需等待理賠人員到場，改寫道路事故處理SOP。

台灣大表示，此服務已通過金管會審核，為倉儲業、物流業、租車業、客運業等企業主、或公部門環保車隊等提升車隊管理效率、打造競爭利器，亦能協助改善車隊事故出險率，省時省力又更安全。

台灣大哥大商務長吳傳輝表示，「車隊大管家3.0」採用台灣大的行動網路，系統可支援最快每秒回傳車輛位置資訊的優異表現，比之傳統車機每15~30秒回傳的速率，有顯著提升，上路2個月以來甚獲好評，現在再推出車聯網技術銜接後端保險的創新應用，除了提供釐清事故肇責的最有力佐證、加速後續理賠流程之外，當下與保險人員溝通，還有助安撫駕駛情緒並大幅縮短現場處理時間。

另外，吳傳輝強調，透過完整蒐集駕駛行為數據，包括里程、車速、急煞頻率等，更能輔助業者快速掌握車隊風險，達到防患未然之效。

創星物聯總經理林俊彥表示，創星物聯透過自家純熟的軟硬體整合技術，延伸出新型態的保險科技（InsurTech），這項車聯網UBI （Usage Based Insurance） 駕駛行為車險應用服務，有別於市面上以手機APP簡易紀錄的方式，採以行車紀錄器準確收集駕駛行為與影像，搭載台灣大通訊後更如虎添翼，一旦偵測碰撞，即自動上傳前後15秒的影片畫面，加上行車紀錄器一鍵服務的設計、串接後續保險服務的商業模式，已通過金管會審核，堪稱監管科技（RegTech）的應用典範。

根據美國聯合市場調查（Allied Market Research）預測，全球智慧車隊管理市場規模於2027年上看986.6億美元，2020~2027年間年均複合增長率達15.8％，台灣大哥大掌握蓬勃商機，推出智慧車隊管理平台「車隊大管家3.0」，車聯網布局愈趨完整。

台灣大於2020年與車用OTA領導品牌科絡達合力推出「OTA空中升級服務管理平台」，並宣布將與知名機車產業代表宏佳騰聯手開發智慧電車應用，同時一舉進軍5G車聯網，與台塑汽車貨運、艾歐圖iAuto等產學界重量級夥伴推出「5G工商業用自駕車」。

台灣大透過優越的行動通訊與物聯網技術，展現「能所不能」的魄力與氣勢，未來盼能將車聯網應用輸出海外。

(工商 )