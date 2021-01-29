新華社「新華時評」欄目29日刊文指出，遵照大陸最高人民法院下達的執行死刑命令，中共建政以來涉案金額最大，近18億元（人民幣，下同）的受賄案件被告，華融公司前董事長賴小民29日被依法執行死刑。以身試法者，必將付出應有的代價。嚴懲職務犯罪，是法治國家的鮮明立場。

新華時評表示，根據中國《刑法》規定，受賄數額特別巨大，使國家和人民利益遭受特別重大損失的，可以判處死刑。作為中共建政以來涉案金額最大的受賄案件，賴小民案情節特別嚴重，主觀惡性極深，受賄財物共計17.88億餘元，有3起受賄犯罪數額分別在2億元、4億元、6億元以上。

時評稱，賴小民利用職務上的便利，違規插手決定重大項目，大搞權錢交易，瘋狂斂財，嚴重破壞了國有金融企業管理秩序，社會危害極大，罪行極其嚴重。賴小民案的全過程，體現了「罰當其罪」的法治原則，彰顯了公正、理性、客觀的法治精神，是依法反腐的典範。

時評說，重拳懲治腐敗，絲毫不能手軟。經查明，賴小民大部分犯罪行為發生在中共18大之後，屬於典型的不收斂、不收手、頂風作案。剛剛閉幕的19屆中央紀委5次全會再次強調，反腐敗沒有選擇，必須知難而進；必須一刻不停推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。賴小民伏法，必將對貪汙腐敗人員產生極大震懾。這正是強化「不敢腐」高壓的生動體現。

時評強調，金融是現代經濟的核心，是實體經濟的血脈。金融領域腐敗具有隱蔽性複雜性，又具有極大危害性，一旦問題爆發，就有可能給實體經濟造成巨大衝擊，甚至危及社會穩定。賴小民伏法，是依法推進金融領域反腐、防範化解重大風險的典型案例，是對反腐敗鬥爭時代要求的有力回應。賴小民被依法懲處，不能只流於「鼓掌叫好」，更要深挖其背後的警示與教訓，要產生震懾、觸及靈魂，堵塞漏洞、加強監管，為心存僥倖者敲響警鐘，讓反腐利劍永不蒙塵。

(中時 )