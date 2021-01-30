家族廚藝競賽節目《鴻門家宴》，本週進行第二輪最後一場初賽，由瀨上剛帶來爸爸最愛的「不用配飯的控肉」，進行大對決，瀨上剛太太烹煮的控肉，意外讓在節目上以嚴厲直言著稱的評審陳力榮，吃下後竟感地流下男兒淚。

瀨上剛分享因為爸爸是灣生（在台灣出生的日本人），自從吃過台灣太太煮過的料理後，就感動不已，直說找到小時候的味道。有次在日本買不到米酒，太太只好改用日本清酒來烹煮，意外產生這道瀨上剛家獨有的台日混血料理，從此讓爸爸愛上控肉，瀨上剛笑說因為自己不會做菜，後來只要回日本時，爸爸跟他說不回來沒關係，只要媳婦跟孫子回來就好，因為這樣他才能吃到控肉、菜圃蛋、水餃等台味美食。

瀨上剛負責在觀賽台上喊加油，由太太以及女兒瀨上麻里奈下場參賽，老婆慢條斯理地翻煮每一塊肉，到評審試吃時間，掌櫃陳力榮品嘗完，第一句話竟然是髒話，下一秒更拿起面紙擦眼淚，大家以為他想用浮誇的方式講評，鍾欣凌緊張看到陳力榮的眼淚真的滴下來。

陳力榮鎮定後感動的說到，54年前自己10歲的時候，吃到奶奶煮的紅燒肉，就跟瀨上剛太太煮的這控肉味道一模一樣，讓他吃到家的味道，也想起96歲時過世的奶奶，才會讓鐵漢如他展現柔情的一面，意外淚灑螢光幕前。節目每週六晚上8點在衛視中文台播出。

(中時 )