中國物流與採購聯合會、國家統計局服務業調查中心發佈的2021年1月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.3％，比前月下降0.6個百分點，連續11個月位於臨界點以上，表明製造業繼續保持擴張，但步伐有所放緩。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為52.1％和51.4％，比前月回落0.6和1.3個百分點，但均高於臨界點；小型企業PMI為49.4％，比前月回升0.6個百分點，仍低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數均高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點。

生產指數為53.5％，比前月回落0.7個百分點，高於臨界點，表明製造業生產擴張力度弱於上月。

新訂單指數為52.3％，比前月回落1.3個百分點，繼續高於臨界點，表明製造業市場需求增長有所放緩。

原材料庫存指數為49.0％，比前月回升0.4個百分點，低於臨界點，表明製造業主要原材料庫存量降幅收窄。

從業人員指數為48.4％，比前月下降1.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所下降。

供應商配送時間指數為48.8％，比前月下降1.1個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間較上月放慢。

(旺報 )