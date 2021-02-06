台南市去年空汙指數全年皆未達紅害等級，今年才2月初，已測得8天紅害指數，近3年來最嚴重，台南市環保局認為今年大氣擴院條件差，除落實執行空品防治減少空汙，呼籲民眾外出戴上口罩，防疫兼防塵。

台南市在新營區、善化區、安南區與中西區社有4座空汙測站，台南市環保局空噪科表示，全市4座測站的空汙量測，去年一整年沒出現過1天達紅害等級（AQI＞150），PM2.5（空氣懸浮微粒）＞54.5微克。

台南市今年1月份，4座測站陸續測得紅害（對全部人體不健康）等級空汙，其中1月16日有3站測得紅害、1月21日4站測得紅害，1月22日1站測得紅害，1月24日1站測得紅害，1月26日1站測得紅害與1月27日2站測得紅害，共6天有測得紅害等級空汙，2月至今也有2天（2日1站測得、4日1站測得）紅害，是自從2019年以來最嚴重的情況。

台南市環保局表示，今年初空汙指數連續超標，為近年來最嚴重，主要是因大氣擴散條件差，台南市處在東北季風的弱風尾，東風迴流，空汙容易累積在嘉南平原上空200公尺，又以台南市最嚴重。

南臺灣空汙來源有近3成來自境外，包括北台灣與大陸的髒空氣，受東北季風吹拂到南部，每到冬天尤其嚴重。

台南市環保局表示，面對氣候條件變遷，今年起空品檢測單位每天最擔心的就是吹東風，每到空汙超標日，出動洗街車、禁止工廠當日清掃鍋爐、攔檢高汙染車輛等作為降低空汙來源。

(中時 )