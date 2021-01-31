香港財政司長陳茂波31日表示，對於坊間有建議指出，港府可考慮透過發債集資來應付經常性支出，陳茂波認為很可能會帶來較大的負面影響，不能輕率。

香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，一旦投資市場認為港府有意透過發債來填補財政赤字，放棄應有的財政紀律，恐怕會動搖外界對香港中長期財政狀況，以至港元及聯繫匯率的信心，影響到香港的金融穩定乃至金融安全。

陳茂波強調，一旦香港像一些已開發國家般以高額發債來填補港府開支，很可能會導致市場擔心港府日後要把債務貨幣化，令港元的匯率遭受較大壓力，甚至有被投機做空的風險。因此，陳茂波認為，港府必須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律，這關乎到香港金融和社會的穩定。

另一方面，陳茂波表示，氣候變化是舉世關心的共同議題，它一方面帶來風險和挑戰，另一方面卻為金融業創造發展綠色和可持續金融的契機。在港府26日完成第二批政府綠色債券的發行，規模達到25億美元，市場反應熱烈，獲大幅超額認購。

(工商 )