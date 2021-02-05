台東縣政府及綠島鄉公所年前進行環境清潔，總共清除南寮漁港共25噸的廢棄物。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府及綠島鄉公所年前進行環境清潔，總共清除南寮漁港共25噸的廢棄物。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府及綠島鄉公所年前進行環境清潔，總共清除南寮漁港共25噸的廢棄物。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為解決綠島南寮漁港、蘭嶼開元漁港環境問題，台東縣政府及綠島鄉公所出動清潔隊配合進行環境清潔，總共清除南寮漁港共25噸的廢棄物，另針對蘭嶼開元港整頓客、貨碼頭動線，調整貨船業者的作業空間，要給鄉親及遊客整齊、乾淨的交通碼頭。

縣府農業處繼清除富岡漁港200公尺的垃圾島後，接續清理綠島、蘭嶼漁港，綠島南寮漁港卸貨碼頭，除了業者拆卸貨物所遺留的廢棄物，回收業者堆置的廢棄車輛與建材以及民眾隨意傾倒的廢棄機油，造成貨運碼頭長期環境髒亂。

為解決南寮漁港卸貨區經年累月的環境髒亂問題，縣府協調新發航運、巨龍航業及瀚明企業等3家綠島航運業者，將各公司放置的大型貨櫃、機具集中管理，綠島鄉公所亦主動出動清潔隊配合「國家清潔周」計畫，進行碼頭環境清潔，總共清除25噸廢棄物，還給南寮漁港卸貨區煥然一新的場域。

蘭嶼開元港碼頭為客、貨輪共用，長期堆置貨櫃與貨物，為利碼頭動線順暢並維護遊客安全，縣府特地將興建完成的售票亭交由權責單位管理，並藉由港口環境整頓，調整貨船業者的作業空間，以避免貨物大量堆置碼頭而影響遊客登船動線。

農業處漁業科長陳文泰表示，因應行政院推動「向海致敬-海岸清潔維護」，農業處近來緊鑼密鼓整頓縣內主要碼頭，著手清掃漁港貨物卸貨區，就是要給民眾一個整齊、乾淨的交通碼頭，讓大家過個好年。

農業處強調，交通港各碼頭區域的整潔，需要各用港人發揮公德心，一起愛惜環境；未來貨物領收管理、登船秩序維持及各碼頭的使用，會依漁港法畫分權責專區，協調目的事業主管機關，依各權責法令管理，建立更有制度的用港秩序。

(中時 )