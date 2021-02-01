不畏散戶對戰大空頭導致上周五美股重挫，周一香港股市在科技股勁揚帶動下開高走高，目前恆生指數上漲1.15%，為28609.65點。國企股(H股)目前漲1.32%，為11356.42點。

上周網路鄉民號召散戶狂買GameStop、AMC等被華爾街大空頭狙擊的個股，引爆了猛烈的軋空行情，投資人擔心節節敗退的對沖基金恐將變賣持股以彌補失敗的放空押注，進而使市場動盪進一步升高。

上周五道瓊指數下挫620點或2%，並為去年12月中以來首度跌破3萬點大關，標普500指數跌1.9%，那斯達克指數跌2%。三大指數周線全面下挫逾3%，創下去年10月以來最大單周跌幅。

恆生科技指數開高走高，目前大漲2.3%。騰訊漲逾4%，美團漲4.6%，小米漲1.88%。

恆大物業復牌，目前漲近7%，該公司宣布1月29日以人民幣15億元總價，收購寧波市雅太酒店物業服務100%股權。

中國中藥復牌，目前漲4.65%，稍早前大漲近7%。該公司宣布其控股股東國藥香港已告知目前正研究讓中國中藥私有化的方案。

綠葉製藥股價飆升44.73%，報5.63港元。該公司發布公告，以定向增發新股方式獲得高瓴資本旗下基金Hillhouse NEV做為戰略投資人。高瓴資本將斥資24億港元買進5.52億股綠葉製藥股份，持股占比為15.60%，將成為綠葉製藥第二大股東。

(時報資訊)