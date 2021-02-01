在蘇格蘭執政的保守黨領導人Douglas Ross指責蘇格蘭第一部長Sturgeon，將其政黨置於比疫情更優先，稱其政黨推動第二次公投為魯莽。

Ross與Sturgeon分屬不同政黨。Sturgeon本月稍早曾表示，如果蘇格蘭民族黨(SNP)在五月的選舉表現良好，將讓她有權舉行第二次公投。首相強生曾指出，不會批准。目前由於疫情原因，五月選舉不確定是否會如期舉行。

蘇格蘭領導人、與強生同屬保守黨的Ross表示，該公投計畫是難以避免的，但是時機上是魯莽和不負責任的，大家都在努力防堵病毒之際，Sturgeon將其政黨至於防疫之上。

蘇格蘭民族黨已經宣布二次公投的11要點的路線圖，表示「強烈反對」英國政府的任何法律挑戰。

蘇格蘭在2014年第一次獨立公投時沒有過關；但是目前調查顯示，該國(nation)多數人贊成獨立，一些人認為蘇格蘭被英國政府剝奪意願，脫離開歐盟。

脫歐為主要導火線。在2016年脫歐公投中，英格蘭和威爾斯贊成脫歐，蘇格蘭則反對。另外強生的鬆散防疫也導致許多批評。

強生的保守黨與主要反對黨工黨，兩者都希望蘇格蘭留在英國。首相已新增一部門，試圖阻擋蘇格蘭民族黨的勢力。強生也在前一周訪問蘇格蘭，希望蘇格蘭民族黨不要無休止地談論獨立公投。

(時報資訊)