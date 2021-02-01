聖保祿醫院社區健康科春節前關懷愛心送餐服務對象，準備乾糧、生活用品祝賀新年活動，已持續7年了，將溫暖帶到社會各角落，讓初次參與活動的白衣天使很感動。

聖保祿醫院社區健康科護理師李岱容表示，她喜歡與年長者互動，今年年初剛由產房轉任社區健康科，未來要投入長期照護服務，先學習愛心送餐業務。最近桃園市新冠肺炎疫情出現本土案例，醫院防疫措施更加強並升級，有些活動因此停辦，但愛心送餐不能停，院方要求人員更加小心防護並注意安全。

李岱容指出，首次參與這麼有意義的寒冬送暖，看到醫院方圓幾公里內的鄰居，因獨居或經濟弱勢，對自己的三餐溫飽無能為力，讓她內心感受到很大衝擊。當她將一人一份的乾糧、生活用品(八寶粥、泡麵、餅乾、洗髮精、沐浴乳、衛生紙)送到服務對象手中，看到他們臉上滿足的微笑及頻頻道謝，就像寒冬中的陽光灑下溫暖，倍感溫馨。

同樣首次參與此活動的聖保祿醫院社區健康科護理師吳淑漪表示，目前愛心送餐服務35位居住在醫院周遭(桃園區、八德區、龜山區)民眾，大都是獨居行動不便、生病或截肢的中老年人。本院關懷服務是填補政府社會福利資源未照護之處，不是濟貧，而是為最需要的人解決食的問題，每月平均送出1500盒餐食。

醫院愛心送餐服務自民國98年2月起，迄今已邁向第13年，民國104年本院開始提供年節餐及贈送生活用品賀新年活動，已持續7年！每年都參與的聖保祿醫院愛心送餐員李珍愛表示，愛心送餐及贈物資活動非常有意義，是醫院傳遞愛與價值的使命任務，一定要堅持下去！

(中時 )