大陸疫情局部爆發和進出口景氣度回落影響，中國1月財新和官方製造業PMI均跌至數月低點。在春節前後淡季，中國經濟動能趨弱屬預期之中，預計隨開春後氣溫回升與大陸局部疫情消散後，製造業動能將再度改善。

路透報導，財新和馬基特（Markit）1日聯合公布，2021年1月經季節性調整的中國製造業採購經理人指數（PMI）降至51.5。馬基特表示，疫情壓抑需求，使產出與新訂單增長趨勢減弱，新接出口業務量再現下降。

最新數據與大陸官方製造業PMI的走勢一致。1月31日大陸國家統計局和物流與採購聯合會（CFLP）聯合公布的1月大陸官方製造業PMI亦降至五個月低點51.3，產需兩端擴張力度均較12月趨弱。

財新智庫表示， 2021年1月製造業仍處復甦期，但供給、需求的復甦動能減弱，海外需求則成為拖累項。但製造業仍位於景氣區間，供給、需求亦繼續維持擴張，只是速度明顯放緩。

路透引述受訪企業表示，雖然市場需求仍維持向好，但入冬以來國內新冠疫情的反復仍有負面影響。海外疫情持續蔓延也對外需造成明顯抑制。

(工商 )