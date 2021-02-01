宏達電(2498)宣布，今(1)日Desire系列首款5G產品「HTC Desire 21 pro 5G」於全台中華電(2412)及神腦國際服務據點上架販售，消費者搭配精采5G購機方案月付999元，升級5G手機只要0元，此外，3月1日前搭配精采5G購機方案月繳1399元(30個月租期)以上，選購HTC Desire 21 pro 5G再加贈「VIVE Focus」，還能免費體驗Hami VR及享有6個月VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務免費優惠。

宏達電本次HTC 21 pro 5G與中華電合作，今日正式開賣，此為Desire系列首款5G機，搭配中華店精采5G購機方案月付999元以上，即可以0元輕鬆購得，月付1399元還可免費帶回「VIVE Focus」VR一體機，除此之外，消費者另可免費享有中華電指定5G VR應用服務，可享受多視角運動賽事轉播，以及免費無限暢玩數百款HTC VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務內容，包括沉浸式動畫、微型遊戲世界、多人射擊、角色扮演以及藝術、人文科學、旅遊探險、健康塑身、電影強檔、休閒娛樂等內容皆有。

HTC Desire 21 pro 5G享有更完整的5G頻段(n1、n3、n5、n7、n28、n41、n78)，及覆蓋面積更廣的5G EN-DC頻段組合，並同時配備SA&NSA雙模組網，不僅如此，此外，Desire 21 pro 5G提供市場同級少有的6.7吋20：9大螢幕，搭載90Hz螢幕更新率與120Hz螢幕觸控率。

照相方面，Desire 21 pro 5G搭載高階5鏡頭，前、主鏡頭皆配有最新AI場景辨識功能，進化的AI精選動態照片，除了記錄快門前後2秒的短影片，同時還使用AI運算，智慧判斷完美一瞬間。此外也加入備受好評的即時美顏錄影、縮時攝影、慢動作影片、AR影片、浮水印等功能以及Pro手動模式。

(時報資訊)