周一數據顯示，新冠封鎖打擊了歐洲最大經濟體的消費者信心，德國12月零售銷售大幅滑落，超過預期。

德國聯邦統計局表示，12月零售銷售月減9.6%，列於路透調查的月減2.6%。11月零售銷售則向下修正為月增1.1%。12月零售銷售為年增1.5%。

儘管疫情影響，2020年全年零售銷售上升3.9%，但是還是低於先前預測的增加4.1%。

(時報資訊)