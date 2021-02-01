《國際經濟》德國12月零售銷售不佳 月減9.6％ 15:572021/02/01 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一數據顯示，新冠封鎖打擊了歐洲最大經濟體的消費者信心，德國12月零售銷售大幅滑落，超過預期。 德國聯邦統計局表示，12月零售銷售月減9.6%，列於路透調查的月減2.6%。11月零售銷售則向下修正為月增1.1%。12月零售銷售為年增1.5%。 儘管疫情影響，2020年全年零售銷售上升3.9%，但是還是低於先前預測的增加4.1%。 《傳產》工作日少＋打炒房 六都1月移轉棟數月減8％ 《國際金融》採礦股推升 歐股早盤漲0.74％ (時報資訊) #零售銷售 #德國 #國際經濟 #銷售不佳 #數據顯示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》SIA：去年全球晶片銷售成長6.5％ 15:062021/02/01 財經 《國際經濟》晶片與汽車助陣 韓元月出口年增11.4％ 09:432021/02/01 財經 《鋼鐵股》豐興去年好「利」害 EPS 4.51元 11:082021/02/01 財經 《產業》缺車預期開紅盤 車市大賣5萬台、年增29.8％ 12:502021/02/01 財經 《國際經濟》出口暢旺 韓國元月PMI創10年新高 11:252021/02/01 財經 為著5萬元 搶搭末班車 1月車市爆量 16:542021/02/01 財經 《國際經濟》日本元月PMI 尚處景氣榮枯點之下 11:082021/02/01 財經 《韓股》外資轉進 KOSPI輕取三千 15:572021/02/01 財經 《國際經濟》愛爾蘭1月與歐盟貨運量倍增 15:232021/02/01 財經 《國際經濟》歐元區1月工廠復甦放緩 PMI終值為54.8 17:392021/02/01 財經 《汽車股》和泰CROSS熱銷締新猷 LEXUS奪豪車第一 13:242021/02/01 財經 財經熱門新聞 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 車用晶片荒沒人找 三星狩獵2大咖搶市 恐吃到台積電大客戶 - 財經 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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