台北市議員潘懷宗涉嫌以人頭詐領助理費，士林地院27日裁定200萬元交保，士檢今下午以法院交保理由自相矛盾，潘懷宗串供、滅證無法用交保代替，提出抗告。

法院以資金流向可從帳冊得知，無羈押必要裁定交保，但檢方認為，查扣的帳冊僅能顯示有匯款、領現的客觀事實，但仍無法得知金錢的用途，必須透過訊問方式，才能了解潘的主觀犯意，仍可透過串供方式規避法律制裁，因而對潘1人提出抗告。

另外，辦公室主任陳玉臺則因供述詳細，檢方並未對法院裁定150萬元交保提出抗告。

檢方27日搜索潘懷宗以及陳玉臺辦公室，發現潘、陳自2008年至2020年聘請陳的胞姊、姪兒以及鐘錶公司員工擔任助理，長期以提款卡提領現金挪為私用，詐領公費助理薪資共300萬元，檢調訊問後，以貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪，當庭逮捕並以犯罪嫌疑重大，有事實足認有偽造證據，勾串、滅證以及逃亡之虞聲請羈押，但法院認定無羈押必要，裁定交保。

檢方抗告理由包括，法院裁定潘懷宗限制住居、出境、出海以及交保200萬，雖能確保他不會逃亡，但仍有滅證、串供可能，無法用交保代替，並以裁定理由矛盾，向高院提出抗告。

(中時 )