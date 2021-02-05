北市18歲男疑遭設局虐殺 身上多處遭老虎鉗夾傷

25歲鄭姓男子去年12月1日深夜，遭10餘人以老虎鉗、棍棒圍毆，最後活活被打死，北市警方經月餘追查，發現鄭男當初向15分幫周姓大哥，購買200萬元毒品，後來竟以1萬元現金、199萬假鈔支付，周男抓狂才將他押至景隆街民宅地下室教訓，5日依組織犯罪，逮捕周嫌在內的7嫌，另在該幫聚點起獲1000多包毒咖啡。

警方指出，鄭男2020年12月1日，被人帶至地下室，後被綁住手腳，在場10多人對他虐打，包括背部、胸部及四肢均有傷勢，其中手及大腿還有老虎鉗狠夾的痕跡，潘姓幫眾發現他奄奄一息，慌忙將他送至萬芳醫院，但搶救後仍宣告不治。

潘事後向警方投案，還誆稱人是他打死的，說兩人有10萬賭債糾紛，但北市警方追查後，發現幕後涉及毒品買賣，鄭當初用假鈔騙毒品，讓26歲周姓大哥抓狂，四處放話找人，案發當天將他押進景隆街教訓，最後失手將人打死。

北市警方日前前往雙北文山區、新店區的堂口搜查，逮捕周在內的6名動手者，另起獲1000多包尚未賣出的毒咖啡、大麻，另有刀械棍棒等證物，全案依組織犯罪送辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )