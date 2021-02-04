前勞動部勞動基金運用局國內投資組長游迺文，因涉炒股弊案遭羈押，檢方聲請延押獲准，游男不服提抗告，台灣高等法院認為，游男雖稱有甲狀腺癌等情，但看守所已提供必要之醫療，他有羈押必要，裁定從27日起延押2個月確定。

檢廉調查，游迺文去年8月12日利用職務機會，親自打電話券商主管，要求下單一次買進遠百股票，並要求以高於市價的24.75元進場、一次買進」等方式買進遠百，疑似是利用權限違法指示多家證券投信人員進場，讓寶佳執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。

高院認為，游男在運用局的任職階層，具有相當之社會地位及影響力，而涉案共犯人數非僅一人，其等間存有利害依存關係，他如交保在外，與共犯或證人串證，互相迴護之高度可能，有事實足認被告有勾串共犯或證人之虞。

高院表示，考量游男涉犯之罪及目前案件的偵查進度、國家刑事司法權之有效行使、公共利益維護、被告人身自由私益及防禦權受限制程度等情，經斟酌比例原則，實無從以具保或其他侵害人身自由較輕微之方式取代羈押。

法官指出，游男雖稱有甲狀腺癌等情，但有吃藥且如必要也可戒護就醫，他說家庭經濟頓時陷入困境、有未成年子女需扶養等，與羈押原因及必要性之判斷無涉，他的抗告沒有理由，裁定駁回、延押2個月。

(中時 )