台北市議員潘懷宗涉嫌以人頭詐領助理費，士林地方法院裁定200萬元交保，檢提抗告後，台灣高等法院認為，原裁定何以認命潘具保及限制出境出海，即無羈押之必要性，未說明其認定理由，撤銷交保裁定，發回士林地院重裁。

高院認為，潘懷宗坦承未實際聘用陳等人擔任助理，並製作市議會議員自聘公費助理遴聘異動表，向台北市議會領取人頭助理薪資並支配使用之陳述，足認潘懷宗涉犯利用職務上機會詐取財物等重罪且涉嫌屬重大。

高院表示，潘懷宗巷否認為具有不法所有意圖，且依共同被告之證述及卷內證據所示，已有相當理由足認他有偽造證據、勾串共犯之虞，仍有與其他共同被告、證人對質釐清之必要，難保他會利用與同案被告關係編造薪資流向或影響供述。

高院指出，原交保裁定既認潘男有串證或滅證之虞，卻裁定被告以200萬元之金額具保，除諭知自1月27日起限制出境出海外，尚未說明何以未命他遵守相關事項外，亦未說明何以前揭羈押處分之替代措施，已足以防免被告後續妨礙偵查續行。

合議庭表示，現行法律並無串證或滅證可沒入保證金之規定，能否擔保潘懷宗不會有串證或滅證之行為，實非無疑，原裁定何以認命他具保及限制出境出海，即無羈押之必要性，未說明其認定理由，容有理由不備之違法，因此撤銷發回。

(中時 )