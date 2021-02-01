聯成化科林園廠1月29日晚間大火，是高雄林園工業區年初以來第4起工安意外，市府不敢掉以輕心，市長陳其邁宣布，與中央聯合對林園工業區進行總體檢，2月1日首日行程從引發火災的聯成化科查起，但長達近3個半小時的會議仍有多項數據未能釐清，當場決定請廠方回去準備，明日下午再繼續。

聯成化科火警引發民怨，在地居民在工廠門口拉白布條，怒喊遷廠，陳其邁除了親自前往火場，也與經濟部長王美花聯繫，宣布中央、地方合組「聯合稽查小組」，2月1日至9日對林園工業區工安以及整個製程、許可，包括消防應變進行總體檢，再提出相關報告。

1日查廠行動自下午1時開始，由經濟部工業局召集，市府環保、消防、勞檢等相關單位出席，在聯成化科經過近3個半小時討論，專家學者對於這次造成火災的原因仍有疑慮，原本想繼續討論到晚上，但有學者認為，如果廠方提出的火警肇因無法確定，無法繼續擬定有效的災害應變計畫及設備檢討，因此要求廠方先回去準備相關佐證數據，明天下午1點繼續開會。

高市環保局指出，1月12日台苯化工高雄廠、1月22日是亞聚林園廠、1月27日信昌化工、1月29日聯成化科出現工安意外，這次林園工業區總體檢，第一波即是針對這4家工廠，希望在本周內可完成，但仍須視實際狀況調整；第二波再對其他有違規紀錄的廠家、第三波再擴及所有廠商，最快希望農曆年前完成。

(中時 )