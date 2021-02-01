面板景氣去年下半年大好，榮景可望延續到今年上半年，群創(3481)也宣布提前加薪，群創員工最近收到薪資單發現調薪，普遍有5～10％的水準。
群創指出，為感謝同仁過去一年的努力與貢獻，原訂每年8月的調薪規劃，今年提前到1月執行，包括新進人員結構性的薪資調整，整體調薪結果將連結過去一年同仁在專業技能、工作績效與未來長期投入程度等綜合因素考量。
此外，友達(2409)2月4日將召開法說會，公布去年財報，群創也將在同一天跟進公布財報，並再另行公告是否發放激勵獎金。
(時報資訊)
面板景氣去年下半年大好，榮景可望延續到今年上半年，群創(3481)也宣布提前加薪，群創員工最近收到薪資單發現調薪，普遍有5～10％的水準。
群創指出，為感謝同仁過去一年的努力與貢獻，原訂每年8月的調薪規劃，今年提前到1月執行，包括新進人員結構性的薪資調整，整體調薪結果將連結過去一年同仁在專業技能、工作績效與未來長期投入程度等綜合因素考量。
此外，友達(2409)2月4日將召開法說會，公布去年財報，群創也將在同一天跟進公布財報，並再另行公告是否發放激勵獎金。
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