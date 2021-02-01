今有3架美軍機 1架共機進我西南空域 19:132021/02/01 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，有3架美軍機及1架共機進入西南防空識別區。其中3架美軍機，包括2架偵察機、1架加油機現蹤西南空域。依據空軍發布，美軍機連兩天進我西南空域，但軍方並未發布機型與航跡。 另有1架運8反潛機進西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 空軍首公布 美軍機現身西南空域 台中捷運藍線路線拍板送交通部審議 沙鹿區正英路站定案 (中時 ) #美軍機 #共機 #西南空域 #空軍 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 取代空拍機 苗警裝設3公尺高360度環景攝影機疏導交通 16:352021/02/01 生活 春節不回家 商家兩樣情 04:102021/02/01 焦點新聞 《產業》工具機實體展延期 線上不缺席 10:002021/02/01 財經 全球股市漲多回檔 東北亞強勢股市成提款機 18:222021/02/01 財經 電票電支合一 公股銀快攻嗶支付 04:102021/02/01 投資理財 台北國際工具機展線上展如期舉行 實體展將延後 15:072021/02/01 財經 紡纖產品價漲 宜進集團2021營運可望回升 17:422021/02/01 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 11:402021/02/01 財經 權證星光大道－群益金鼎證券 聯發科 5G晶片動能足 04:102021/02/01 證券．權證 中天漢堡主播鄭亦真運動洩渾圓胸型 曝健身菜單 12:532021/02/01 娛樂 追雪引發高山症 合歡山雪季醫療站救援保命 17:412021/02/01 健康 政治熱門新聞 陳時中為何拿不到疫苗 連勝文爆：某綠委大發國難財 - 政治 【重返國民黨】趙少康喊選黨主席 藍知情人士曝幕後盤算 - 政治 罷免黃捷投票最終預測 王世堅3字斷言結局 - 政治 遊行布條罵黃捷「婊子」？罷捷總部回應了 - 政治 趙少康有意參選黨主席 江啟臣這樣說 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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