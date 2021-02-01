空軍今天發布共機動態，有3架美軍機及1架共機進入西南防空識別區。其中3架美軍機，包括2架偵察機、1架加油機現蹤西南空域。依據空軍發布，美軍機連兩天進我西南空域，但軍方並未發布機型與航跡。

另有1架運8反潛機進西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

(中時 )