花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，台積電（2330）2025年時營收可望較現在倍增、甚至挑戰千億美元，成為全球最大規模半導體企業，正式開啟「王子晉升國王（From a Prince to the King）」之路，將推測合理股價升至900元、躍上外資大型綜合券商之首，樂觀股價預期1,125元，更超越所有研究機構。

徐振志在半導體領域研究深入，極富盛名，尤其2019年3月時，從獲利揚升、現金殖利率、重新評價（re-rating）三大面向，率先提出投資台積電五年內報酬翻倍觀點，震撼市場，當時台積電股價還不到240元。

結果證明，台積電股價僅花了不到兩年時間，就創造出150％以上回報，比徐振志估的時程還早，奠定他在台積電基本面研究的崇高地位。徐振志本次在農曆年封關前送暖晶圓代工龍頭，大有宣示台積電本波回檔暫告段落、重啟回升漲勢的味道。

花旗環球的觀點是，有鑑於台積電猛烈調高資本支出，並將2021～2025年獲利年複合成長率目標提升到10～15％水準，考量台積電過去十年強悍的增長表現，以15％年增率來當推算基準並不為過，即表示台積電營收將從2020年的456億美元，翻倍增至2025年的900億美元以上，甚至有問鼎千億元大關的可能性。

建立在台積電五年營收倍增基礎上，假設獲利結構不變，外資評估台積電2025年每股純益高達37元。徐振志指出，進一步考量台積電穩健的股利政策，長線年度每股現金股利上看20元，以當前股價換算現金殖利率超過3％，重新散發對長線資金吸引力。

有趣的是，半導體全球最大巨獸的封號過去十年來都由英特爾霸占，2020年以702億美元蟬連榜首，台積電的456億美元排行老三。由於長期看來，NB、PC出貨量可能下滑，加上英特爾與超微（AMD）競爭益發激烈，給了台積電超車空間。

另觀察花旗環球對台積電的評價，如台積電2021年產能利用率滿載，單位售價成長幅度優於預期，加以未來大量主流CPU產品都湧向台積電尋求代工支援，股價便有可能獲市場給予更高規格重新評價行情，突破千元、來到1,125元。

若計入第三方研究機構，市場上現給予台積電長線（24個月）目標價最高者，係研究機構ALETHEIA的1,000元，其他給出高於800元推測合理股價預期者，還有華興資本、里昂、高盛、匯豐、凱基投顧、麥格理、BERNSTEIN等。

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