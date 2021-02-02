主要股市重啟漲勢，台股2日上攻力道凌厲，加上外資匯出縮手，新台幣續走升，盤中來到27.966元，但尾盤央行加大調節幅度後，又見豬羊變色、由升轉貶，收在28.387元兌1美元，貶值0.2分，終結連續二個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量9.62億美元。

外匯交易員指出，國際美元偏弱，主要亞幣漲多跌少，全球主要股市先前紛紛回檔整理後，再展開新一波攻勢，台股狂飆近350點，累計二個交易日大漲逾620點，外資匯出也暫縮手，續買超新台幣92億元，且出口商農曆年關前拋匯仍進場，新台幣明顯走升，央行除了盤中用力買，尾盤也加大作價干預幅度，最後更直接打到貶值。

外匯交易員認為，目前國際情勢變化不大，新冠疫苗繼續接種中，國內本土感染暫時未再擴大，台股再攻「萬六」，若鼠年封關前沒有進一步的訊息，股匯走勢將維持目前格局，新台幣因出口商拋匯需求出籠，將是欲弱不易居多，但最後還是看央行決定要守在哪一個價位。

(工商 )