東西方各自的科技巨頭對於整個社會影響力劇增，美國參議院反壟斷小組主席Amy Klobuchar提出新規草案，更詳細提出對美國4大科技巨頭(蘋果、亞馬遜、臉書與谷歌)的行為限制。大陸國家市場監管總局近期則示公布最新規定，若有企業違反公平競爭原則，可執法懲處。

大陸國家市場監管總局7 日發布「國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域的反壟斷指南」（簡稱反壟斷指南），為繼去年11月10日發布「平台經濟領域反壟斷指南（徵求意見稿）」後，首份制定大型科技公司的業務行為方針，明示平台經濟透過大數據或是價格優勢，都屬於反壟斷行為，可執法懲處。

該指南指出，分析平台經濟發展現況、規模經濟、創新與技術變化、現有競爭者數量以及市占率等面向進行評估。不過，由於年節將近，市場情緒轉趨保守，惟阿里巴巴小跌0.62%，騰訊、美團等科技公司股價走升。

由馬雲所創辦的阿里巴巴集團，旗下各項支付所負責營運的螞蟻集團，在去年11月5日準備赴香港、上海科創板的史上最大規模 最大IPO（首次公開發行）案，遭到北京金融監管單位在11月3日晚間突然喊卡。近期外國財經媒體也報導，阿里巴巴高層已經跟監管單位談好，只要將螞蟻集團轉型成金融控股公司，並把隱私資料做好管理，分拆消費者貸款數據業務，符合北京當局的要求，並尋求恢復IPO上市的可能性。

(中時新聞網)