伊朗外交部長穆罕默德·賈瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在接受CNN訪問時表示，正請託歐盟牽線，幫助伊朗和美國協調重返2015年核協議，因為哪一個國家採取第一步的僵持局面仍然存在。

半島電視台報導，正式名稱是「聯合全面行動計劃」（ Joint Comprehensive Plan of Action,JCPOA）的伊朗核協議，當年就有由歐盟外交政策負責人協調的聯合委員會，因此·扎里夫認為，現任歐盟外交事務與安全政策代表博雷爾(Josep Borrell)，將有權安排雙方的行動。

伊朗核協議是在2015年由歐巴馬總統所推動並簽定的，不過到了川普（Donald Trump）上台之後，認定要繼續對伊朗進行戰略壓迫，於是在2018年單方面退出了核協議。

如今美國總統拜登（Joe Biden）上台之後，已承諾會恢復，比如美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，只要德黑蘭重新遵守其條款，華盛頓將重返伊朗核協議。

布林肯還表示，拜登政府還計劃一項「維持時間更長、效力更大」的協議。

雖然如此，扎里夫認為恢復已有的協議更明確，他警告「美國不要試圖拖延時間。」

一位分析師表示，儘管伊朗先前堅持要求美國先取消制裁再談判，但扎里夫的態度，可能是為恢復核協議的談判奠定基礎。

(中時新聞網)