海地當局今天表示已逮捕23人，包括1名最高法院法官，因為他們涉及密謀推翻政府及謀殺總統摩依士，使得這個加勒比海國家政治緊張局勢惡化。

路透社和法新社報導，海地總理朱特塞（Joseph Jouthe）在私人住所舉行的記者會上說，警方所逮捕的23人當中包括1名高階警官，並起出槍枝彈藥、錢財及相關文件。

朱特塞還說，文件中包括被捕法官的演講稿，此人計劃成為過渡政府臨時領導人。

朱特塞說：「這些人曾聯繫國家宮（總統府）的維安人員，那些國家宮的高階警官任務是逮捕總統…並且協助新總統就任。」

海地司法部長文森（Rockefeller Vincent）形容這場陰謀是「政變未遂」。

總統摩依士（Jovenel Moise）在首都太子港（Port-au-Prince）機場說，這些陰謀者「目的是謀取我的性命」。他也感謝官邸的維安首長保護他的安全。

反對派領袖本週曾宣布計劃以新國家元首換掉摩依士，並指控摩依士獨裁專制，海地在他治理下經濟一團亂。

反政府示威群眾今天稍早在太子港與警方爆發衝突，警方出動催淚瓦斯。其他一些城鎮也出現街頭抗議活動。

反對派的計畫是要求公民社會成員和反對派陣營領袖選出一名現任最高法院法官擔任新總統，而不是等到9月大選。

自1月中旬以來以命令治國的摩依士先前聲明他會將政權移交選舉贏家，但他要在2022年任期結束後才會下台。

美國政府5日敦促有關各方會談化解危機，同時強調摩依士2022年2月2日任期結束時，「應有新選出的總統繼任」。

摩依士也計劃在4月舉行修憲公投，反對派擔憂這場投票將不會自由公正進行，恐讓摩依士取得更多權力。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1100208

(中央社)