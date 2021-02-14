過年期間，各縣市清潔隊停止清運垃圾，嘉義市政府體恤民眾，派出一輛垃圾車定點定時供民眾倒垃圾，沒想到太過踴躍，近百人追著垃圾車緩慢前進，被網友形容「喪屍奇景」，分享至網路後，引起熱烈討論。

嘉義市這輛垃圾車，在文化路沿途收垃圾，不少民眾因年夜菜準備了大魚大肉，包括魚骨、蝦殼等易臭廚餘，都趕緊趁機丟掉。難得過年返鄉的網友看到這一幕，好奇「究竟發生什麼事了？」

臉書社團「我是嘉義人(自己人)」分享影片畫面，只見一袋一袋垃圾從人群中飛出，丟進快滿出來的車斗，還說有清潔人員被隨手一甩的垃圾K到頭，直呼過程其實有點驚險，「可以等車停好再丟嗎？這樣很危險欸」、「值班清潔人員辛苦了」。

根據市府公告，垃圾車也不是只出來一天，民眾大可不必追逐，險象環生。文化路深夜定點定時垃圾車正常收運：

1.晚間10時30分至凌晨3時，定點停靠於蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口）

2.凌晨3時至5時20分，定點停靠於文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格）

增加白天定點定時垃圾車收運：

1.蘇周連宗祠大門口旁（上午8時至下午4時）

2.南門圓環旁（上午8時至下午8時）

(中時新聞網)