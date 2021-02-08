美國財政部長葉倫周日表示，如果拜登總統的1.9兆美元新冠紓困振興計畫過關，美國可能在2022年重返充分就業。

葉倫在接受媒體訪問時表示:「我們絕對沒有理由應該遭受長期而緩慢的復甦，我預期如果這個方案過關，明年我們將重返充分就業。」

自爆發新冠肺炎疫情以來，美國長期失業人口已逼近歷史高峰。美國勞動統計局上周五公布，將近40%的失業者已經失業6個月，與去年2月相比，現在就業中的美國人減少近900萬人。不過數據指出，美國今年1月失業率降至6.3%。

葉倫援引國會預算辦公室（Congressional Budget Office）的分析表示，在沒有更多聯邦政府支持的情況下，這場大流行病所導致的失業率在未來幾年都將居高不下。如果沒有其他激勵措施，失業率可能要到2025年才能回落至4%。

葉倫並表示，前歐巴馬經濟顧問Larry Summers對拜登激勵方案構成通膨風險的擔憂，與在疫情期間無法提供足夠經濟支持所造成的經濟損失相比是很小的，葉倫並強調，美國擁有應對通膨風險的工具。

美國國會民主黨人已經透過所謂的調解程序，力拚在沒有共和黨支持的情況下，於兩周內通過拜登的1.9兆美元激勵案。在國會兩院通過了該紓困案的預算協議後，拜登表示，為了讓紓困案順利過關，他願意放棄將最低薪資提高至每小時15美元的主張。

作為拜登將力推的兩個主要支出計畫的第一步，這項1.9兆美元紓困案包括直接向美國民眾發放支票、直到9月的每周失業給付，以及為疫苗與檢測撥款等條款。拜登的第二項計畫將聚焦於基礎設施改革、氣候變化與種族平等議題。

(時報資訊)