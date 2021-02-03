電商業者創業家兄弟（8477）3日公告董事會通過2020年合併財務報表，2020年歸屬母公司淨利1,235萬元，較2019年同期衰退67％，創下上櫃以來新低點。全年每股盈餘0.49元。創業家兄弟同時公告，將配發現金股利2.45元，其中0.45元為盈餘分配，資本公積轉增資發放之現金2元。

創業家兄弟2020年營收45.6億元，年減11％，營業利益1,045萬元，較前年同期衰退73％。

電商市場競爭激烈，呈現大者恆大態勢，儘管2020年有疫情帶來的宅經濟利多，但中小型電商「看得到、吃不到」，業者直言，疫情期間，電商通路大小直接影響到整體供應鏈的供貨順序，加上廠商分配的資源有限，整體來看，電商市場大者恆大的「M型化」態勢儼然成形，中小型電商經營相對較辛苦。

創業家兄弟去年宣布，旗下松果購物將透過換股方式與創業家兄弟合併，創業家兄弟集團的股份轉換預計將於2021年6月前轉換完成，預期下半年開始展現綜效。

創業家兄弟董事長郭書齊表示，創業家兄弟為B2C模式，松果則為B2B2C模式，過去選擇各公司獨立運作，以保持面對市場時的充分彈性。不過，隨著電商市場近年來越來越規模化且資源集中，B2C與B2B2C的界線逐漸模糊，加上流量成本大幅增加，過去這樣的設計反而不易於集團資源整合，才決定合併，以擴大營運。

郭書齊解釋，兩家公司各自的網站與App仍會獨立經營，但供應商上架之後，商品會同步在兩個網站一起呈現，讓消費者不管到哪邊都能一站購足，預期2021年6月前股份轉換完成，下半年開始展現綜效。

(工商 )