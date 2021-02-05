歐洲最大汽車集團福斯集團周四表示，歐洲需要注資加速晶片產業，指出全球半導體和晶片短缺，突顯出對外國公司的依賴。

福斯集團負責研發的董事，以及奧迪汽車執行長杜斯曼(Duesmann)指出，福斯無法自己製造晶片，當然也希望擁有如同亞洲或美國的強大晶片製造商；最終，該技術對集團的成功是決定性的，並補出，歐洲應該在未來技術，別是軟體和晶片創造領先；要達成該目標，現有注資計畫應該修正，在歐洲共同利益重要計畫(IPCEI)下的歐洲電池技術計畫進行再推進。

德國政府周三曾透露，在IPCEI計畫之下，歐洲國家正在規畫對硬體技術的在地支援，包括處理器、半導體，投資金額上看500億歐元。但是對於實際的投資程度和誰將涉入並無具體說明。

全球車市復甦，重要半導體的短缺，突顯出汽車製造商對亞洲晶片製造商的依賴。

杜斯曼指出，福斯集團已經倍增對軟體研發的預算，該領域對自動駕駛至為重要，此投資亦為新設Car.Software.Org部門5000名員工之一環。該公司亦對美國匹茲堡的自家新創Argo AI持有40%股份，與福特汽車有相同股份；杜斯曼認為兩個路線都符合集團的策略和產品組合。

(時報資訊)