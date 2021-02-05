歐洲純電動車和插電式混合動力車(PHEV)在2020年賣出超過100萬輛，占總汽車銷售逾10%。

在歷經多年的利基市場發展後，PHEV銷售的躍升顯示已擠身為主流市場。而由於歐州的封鎖措施，許多汽車營銷場所關閉，民眾需求低迷，歐洲去年總汽車銷量大跌24%，來到990萬輛。

歐洲汽車製造協會(ACEA)周四的數據顯示，純電動車和PHEV的銷量，從2019年的38.78萬輛，大幅提高到104.6萬輛。

PHEV的計算，在許多國家或單位是與純電動車(BEV)相同，同列於電動車類別。

能自我充電的油電混合車，在2020年大增59%，來到118.2萬輛。汽油和柴油車的銷量則分別下滑37%和32%，然汽油車銷售占比仍為最大宗，占為48%。

為了符合歐盟排放和氣候變遷規定，主要國家在疫情下推出電動車補貼政策，特爺是德國和法國，汽車製造商也大力推出新款電動車。

(時報資訊)