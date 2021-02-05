阿里巴巴5日表示，已經完成大規模美元債發行交易，籌資50億美元。顯示投資者未擔心該公司在大陸面臨的監管審查。

最終敲定的定價收益率較美債升水比4日公布的初步價格指引更低，顯示出對該公司發行的債券需求強勁，即便公司受到反壟斷調查。

阿里巴巴此次發債分四個期限，包括10年期、20年期、30年期和40年期。

一位直接了解情況的消息人士表示，各券種需求都十分強勁。消息人士並稱，投資者並不擔心阿里巴巴及其創始人馬雲的商業帝國在中國內地面臨的更嚴格官方審查。

阿里巴巴曾表示，這筆資金將用於償付海外債務，支持未來的潛在收購和投資於補充性業務。

發行的10年期債券籌得資金15億美元，定價較美國10年期公債收益率升水100個基點，初步價格指引為升水130個基點。

20年期債部分以升水100個基點的價格籌得10億美元，初步價格指引為升水140基點。

30年期和40年期債券也以較初步價格指引的升水幅度窄30個基點的水平，共籌資25億美元。

消息人士稱，公司決定將定價的升水幅度收窄30～40個基點，是受到需求強勁的推動。

(工商 )