臺美今(5)日以視訊舉行首場供應鏈合作論壇，算是新拜登政府上任後首場正式經貿交流，經濟部長王美花表示，近期車用晶片需求大增，凸顯半導體產業的重要性。

臺美雙方為強化供應鏈合作，由美國在台協會(AIT)及我駐美代表處共同舉辦EPPD架構下之首場供應鏈產業座談會，邀請雙方業者、智庫與全國性產業協會對話，透過由下而上的模式，由業界先行對話及提出政策建言，後續再透過政府對話形成政策，以有效深化雙方產業鏈結。

王美花表示，臺灣為美國高科技產業長期可信賴的供應鏈夥伴，雙方半導體產業具緊密合作關係，從近年5G、AI帶動的廣泛產業應用，到近期車用晶片需求大增，更凸顯半導體產業的重要性。

今日會中臺美雙方業界亦持相同看法，並多次強調臺美在半導體供應鏈優勢互補且相互依賴，已為臺美奠定在全球半導體產業的領導地位。業者除認為未來應進一步加強人才、研發與投資交流外，也強調智慧財產權與營業秘密保護的重要性，並認為臺美應結合理念相同國家組成聯盟，共同保護科技研發成果。

業者呼籲臺美應加入CPTPP及簽署雙邊貿易協定，以進一步深化供應鏈合作，並建議雙方政府應透過WTO推動資訊科技協定進一步擴大，促進全球半導體貿易自由化。

另外，針對各界關切的車用晶片短缺問題，美方官員與產業協會對於我國政府與業者積極協助表達感謝。

(時報資訊)