羅麗芬-KY(6666)1月營收5,693萬元，較去年同期成長14.4％。羅麗芬表示，營運走出疫情衝擊、谷底已過，今年營收可望重返成長軌道。

羅麗芬表示，公司在去年防疫期間仍持續進行品牌建設，並投注資金布建新品牌的營運及銷售渠道，只要今年在疫情持續可控的情況下，原有《葛林若》、《聖迪妮爾》、《黛昂絲》三大面部品牌銷量回復為基礎，加上二大品牌：《綺易康》養生系列與《伊姿佰EasyBio》新零售線上助攻，以及最新高端訂製品牌《莫克麗膚》效益陸續發揮，公司有信心業績回到2019年榮景。

羅麗芬旗下三大面部品牌於中國大陸逾4,000家線下美容院通路銷售，公司與線下美容院通路共同突破逆境，除了用大數據精準行銷，更提高服務滿意度，為品牌帶來聲量和銷量的雙重增長，去年第四季終端客人進店率已回復過往水準。今年將持續拓展線下美容院通路，提高滲透率之外，更新增高端訂製品牌《莫克麗膚》，服務美容院內金字塔頂端客戶，提高客單價，積極在專業線領域進行橫向擴展、與縱向深化的經營策略。

養生品牌《綺易康》於原有線下通路推廣，今年基礎項目將全面布局中國大陸各省，同時新增高端養生項目服務高端客戶。

《伊姿佰EasyBio》為羅麗芬跨入日化線的新零售品牌，公司已完成各大電商平台直營店開設，以及建置線下分銷經銷商及店家之小程序商城渠道。今年將擴大媒體預算投入，全面覆蓋傳統媒體與新媒體傳播，打響《伊姿佰EasyBio》品牌，深入年輕世代族群。

(時報資訊)