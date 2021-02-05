美國勞動力市場或逐步回暖，消息牽動美元指數上升，人民幣在岸價（CNY）5日下午收跌181點，早盤跌穿6.48，低見6.4812。

人民幣在岸價收報6.4810，較上日下午4時30分收報6.4629，跌181點或0.28％；較晚上11時30分最後成交價6.4720，走弱90點。

離岸價（CNH）亦曾跌破6.48，低見6.4879，截至下午4時54分，離岸價報6.4770，在岸價報6.4746。

官方5日開出的中間價報6.471，較上日6.4605，跌105點或0.16％。

交易員指出，美國經濟復甦前景及刺激計劃進展支持美元繼續反彈，但近期客盤偏結匯也限制了人民幣調整空間；短期匯價料跟隨美元窄幅震盪，等待更多訊息指引。

另有交易員認為，近期美元受到強力支撐，而結匯意願不減，這導致人民幣匯率CFETS指數持續上行；不過隨著春節假期臨近，剛性結匯需求趨弱，或令人民幣更能反應美元變化，匯率彈性料增強。

(工商 )