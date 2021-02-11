大陸浙江近日發生一起嚴重的車禍，一名男子開著租來的麥拉倫跑車上路後，疑似因為不熟車況，在高速公路上發生失控撞上護欄，悲慘的是，當車子停下來後，隨即被後面經過的卡車子撞上，整台車因此被撞到報廢。

根據《澎湃新聞》報導指出，居住在浙江金華的鄭姓男子，日前租了一輛價值人民幣300萬的麥拉倫跑車上路，結果在高速公路上因為不明原因失控，導致麥拉倫跑車撞上護欄後，之後車子又因為衝擊的力道彈回到路中央。而鄭姓男子似乎平時也很少開車，發生意外後，就連車子後車廂的三角警示牌都不知道要如何開啟。

正當鄭姓男子無奈之時，後面隨即又開來一輛貨車，貨車駕駛疑似沒有看到前方拋錨的車子，就直接開著貨車撞上已經拋錨的跑車。而已經拋錨的麥拉倫跑車也因為貨車的撞擊，整輛車嚴重毀損，車子的軸體跟輪框都脫落，根本就是直接可以報廢的程度。

整起事件幸好沒有造成任何人員傷亡，而這起事故經過勘驗後，交通警察表示貨車司機要承擔一半的責任。

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(中時新聞網)