國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供）

國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號南下195公里彰化路段7日深夜近11時發生4車連環大追撞死亡車禍，2車當場翻覆，現場救出6人。其中55歲男子重傷不治、5人輕傷，肇事原因和責任還待進一步調查。

這起車禍發生在深夜，天色昏暗，4輛轎車連環大追撞，2輛疑似翻覆，其餘也都撞成爛鐵，彰化縣消防局第一大隊據報派員趕往搶救，現場救出6人送醫急救，不料仍造成其中1名55歲男子傷重不治，另5人輕重傷。現況還沒排除，還在進一步調查車禍原因。

國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

(中時新聞網)