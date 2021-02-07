國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷 23:502021/02/07 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（翻攝 爆料公社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供） 訂閱影音： 中時新聞網 國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 國道1號南下195公里彰化路段7日深夜近11時發生4車連環大追撞死亡車禍，2車當場翻覆，現場救出6人。其中55歲男子重傷不治、5人輕傷，肇事原因和責任還待進一步調查。 這起車禍發生在深夜，天色昏暗，4輛轎車連環大追撞，2輛疑似翻覆，其餘也都撞成爛鐵，彰化縣消防局第一大隊據報派員趕往搶救，現場救出6人送醫急救，不料仍造成其中1名55歲男子傷重不治，另5人輕重傷。現況還沒排除，還在進一步調查車禍原因。 國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真） 轎車失控撞斷路燈 車體擠成ㄑ字型 4受困1噴飛 台11線花蓮4熱點路段 春節交管紓車潮 (中時新聞網) #彰化路段 #連環車禍 #發生 #翻覆 #國1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市南區透天厝凌晨火災 一家4口嗆傷送醫 08:552021/02/07 社會 地震警報14連發 高嘉瑜一早醒來：都沒能阻止我跟周公約會 09:162021/02/07 政治 嘉縣警酒後開車與機車擦撞 遭記大過調職並送辦 19:082021/02/07 社會 1月出口穩連七紅 2月看好連莊 04:102021/02/07 專題周報 溪尾二橋通車 烏日到芬園7分鐘 04:102021/02/07 地方新聞 空品滿江紅 台電5電廠降載7成 今年最差一波 小年夜才可望好轉 04:102021/02/07 焦點要聞 國家警報出包 氣象局：發布系統1套變3套 未設定完成 12:232021/02/07 生活 1人血清有微弱訊號 桃醫提前2階採檢 04:102021/02/07 焦點要聞 被打5倍劑量新冠疫苗 星國1醫院員工結局驚人 11:252021/02/07 生活 春節遊關子嶺、水道博物館 留意周邊交通管制免壞心情 10:282021/02/07 生活 雞排妹事件走調許效舜率律師查酸民 04:102021/02/07 娛樂新聞 社會熱門新聞 國1彰化段深夜4車連環撞 2車翻覆1死5輕重傷 - 社會 人夫好會玩 礁溪出差狂偷情4女 民宿闆娘當線民傳照給正宮 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 【霸凌延燒】他墓園道歉5分鐘隨即遭圍毆 女學生父否認動私刑 - 社會 基隆警與車手互毆曝貪汙 遭曾偷吃學弟的護理師人妻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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