今天（13日）是大年初二，從宜蘭經蘇花改南下到花蓮車流增多，但因受到疫情減少民眾出遊意願，以及東部氣候不穩定因素影響，南下車流順暢，多可維持在時速60公里，公路總局第四區養護工程處預估，蘇花改初三南下、北上車流大抵一致，但車潮可能會比往年同期少2成。

四工處交控中心主任陳國正表示，今天早上南下車流較多，北上車流較少，今天車流比往年少2至3成，推估原因可能與疫情、天候不佳有關；一般而言初二蘇花改南下會有1.5萬輛次，換言之會連續好幾個小時每小時車流量達900輛次，但目前只有700輛次。

陳國正指出，蘇花改南下車流最多是大年初一，但昨天也是1.5萬輛次，比往年的1.8萬輛次少，預估明天到連假結束前，車流都會比往年同期少約2成，不過如東部天氣好轉，也可能湧現車潮。

宜蘭警方表示，今天蘇澳警分局已派遣警力與義交，在蘇澳、南澳市區及蘇花改沿線易壅塞路段加強交通疏導，蘇澳及南澳地區雖車多，但交通狀況仍維持順暢。

(中時 )