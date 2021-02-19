衛福部長陳時中出席活動，表示事件爆發以來首次到桃醫，感到很感動。（姜霏攝）

行政院長蘇貞昌感謝第一線醫護人員的付出。（姜霏攝）

部立桃園醫院歸隊了！行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中及桃園市長鄭文燦19日出席桃園醫院復原啟動的活動，除了肯定桃園醫院快速、即時的應變能力，有效地阻絕了疫情的擴散，也慎重宣布桃園醫院「復原啟動、防疫歸隊」。

蘇貞昌表示，桃醫能夠開放重啟都是因為第一線醫護人員的努力，加上指揮中心應對得宜，當外界很多質疑時，中央沉著應對，呼籲國人再強的病毒都比不過團結的人心，但也提醒民眾不得掉以輕心，目前國外疫情仍是險峻。

陳時中提到，這是桃醫院內感染爆發以來第一次來桃醫，到了現場感到非常感動，醫院的士氣很好，醫護人員們也都非常熱情，而19日剛好是事件爆發的第40天，大家都非常的辛苦，也表示經過這場試煉，會變得更加強大、更有信心。

鄭文燦說，復原啟動是所有桃醫同仁的希望，尤其春節時間來探訪時，各個醫護人員都表示急切想返回工作崗位，坦言上半場台灣在防疫工作交出了好成績，下半場的疫苗施打也會交出好成果，另先前也談到會贈送桃醫「大禮」，19日公布將贈送桃醫價值1千萬的X光乳房攝影巡迴醫療車、價值300萬的復康巴士及指揮車，而捐贈時間另會安排。

桃醫院長徐永年談到，桃醫現在走出了群聚感染風暴，感謝全台民眾的支持與鼓勵，這一次危機靠著快速應變的能力，以及各單位的配合，桃醫不僅快速地站了起來，且「站得更穩了」，重新回歸防疫第一線，要傾盡全力為全台灣的民眾繼續服務，再次擔任起國門醫院的角色。

(中時 )