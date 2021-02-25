手工具及家電需求強勁，崧騰(3484)第1季營運可望淡季不淡，崧騰表示，第1季營運可望遠優於去年同期，在今年業績可望再超越去年創高下，崧騰今天盤中股價亮燈漲停，創下掛牌新高。

崧騰近幾年積極調整產品，降低毛利較差的3C產品，重心轉向手工具機、家電、車用與醫材非IT產品，目前3C產品佔比已低於20%，加上柬埔寨廠區調整效益顯現，讓崧騰營運重回強勁成長軌道。

全球新冠肺炎疫情之下居家辦公及線上教學讓居家時間大增，推升手工具及家電等產品需求，崧騰因手工具及家電訂單暢旺，營收自去年7月起逐月攀升創新高，今年1月合併營收達5.82億元，月增5.24%，年成長85.68%，連6個月創下單月歷史新高。

在車用產品部分，崧騰之前已切入美系電動車大廠，這兩年再切入車用Tier 1零組件廠，隨著車用產品出貨逐步放量，法人預估，今年車用產品佔崧騰營收比重可望拉升到5%。

在廠區部分，目前崧騰有台灣桃園、大陸及柬埔寨三個廠區，其中柬埔寨廠部分，崧騰從2018年開始調整，目前已有一條龍生產能力，在製程改善，以及國際大廠希望增加大陸以外生產據點供應商趨勢下，柬埔寨廠區成為崧騰爭取國際大廠更多訂單的利器，不僅產值貢獻逐漸攀高，亦有助於崧騰整體獲利的提升。

由於手工具機及家電訂單持續強勁，崧騰今年營運看好，崧騰表示，第1季營運可望遠優於去年同期，目前訂單看起來還不錯，不過不少元件處於供給吃緊，缺料及材料價格上漲是今年營運最大挑戰。

(時報資訊)