隨著LED市況好轉，光耦合器需求暢旺，億光（2393）、光磊（2340）、鼎元（2426）1月營收均交出好成績。目前光耦產品供不應求，產品價格調漲，產能吃緊的情況可能延續到第二季，可望持續挹注營運。

光耦合器/光耦合元件從去年第四季開始供貨吃緊，今年第一季供應商幾乎都產能滿載，產品價格也順利在農曆年前後陸續調漲。依照目前供需情況來看，光耦吃緊的情況可能延續到第二季，有助於第二季繼續漲價。

LED封裝廠億光不可見光產品占營收比重超過三成，光耦合器價格看漲，助益公司獲利。

億光2021年1月營收20.28億元，為近四個月以來新高，月增2.68%，年增26.21%。隨著LED市況好轉，光耦合器等產品價格調漲，億光今年第一季業績表現可望淡季不淡，全年營運亦可望比去年成長。全年來看，億光今年在不可見光、背光與車用三大產品應用同步增溫，營收可望雙位數成長。

光磊在光耦合器/光耦合元件及相關感測元件需求推升，今年1月營收6.09億元、年增50.49%、創下近4年同期新高。目前感測元件占營收比重約5成，發光元件比重約20%-25%，系統產品比重約2成。

鼎元1月營收2.54億元、年增52.03%，亦受益於這一波光耦產品及相關感測元件需求同步大增、價格調漲；今年第一季營收有機會優於上季與去年同期。目前感測元件產品占營收比重超過4成，發光元件（包含可見光及不可見光）營收比重約45%。

(時報資訊)