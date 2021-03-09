郭吉銓攝

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台灣有史以來頭一遭，原住民站在憲法法庭上爭取權益，受到各界關注，今天一早司法院前聚集許多前來聲援的原住民族人及民間團體，提釋憲的布農族人王光祿及卑南族人潘志強，也身穿部落服飾參與。

王光祿及潘志強先以米酒及傳統祭祀儀式，在司法院前詔告祖靈，隨後他們與部落領袖及族人一同施放狼煙，並高喊「獵人無罪、法律違憲！」；同時間，位在台東的卑南族10部落也一起燒狼煙，聲援向大法官聲請釋憲的族人。

2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，檢方起訴，他不否認自己行為，主張狩獵是原民文化未犯罪。

歷審將王依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判3年2月，違反野生動物保育法判7月，併科罰金7萬元，合併執行3年6月徒刑定讞，檢察總長為他提非常上訴，他暫不須入獄，承審的最高法院法官2017年也裁定停審聲請釋憲。

另潘志強在2014年於台東卑南山區，用土造長槍獵得山羌2隻，被依違反野生動物保育法判刑定讞，潘主張原住民族基於傳統文化及祭儀需要，可獵捕宰殺野生動物，他與王都聲請解釋。

(中時 )