高雄1名人妻小芳（化名）2018年發現丈夫外遇，她攤牌後夫妻感情從此生變，丈夫抑鬱之下在去年輕生，她整理遺物時發現丈夫仍與小三持續交往，並互傳鹹濕簡訊，內容提及「O到你滿出來」等，她還發現小三曾為丈夫墮胎，對方在孩子牌位「陽上父」欄位寫下丈夫姓名，小三甚至出席她的婚禮並拍照挑釁，讓她氣得提告；法院判小三需賠償36萬，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫在2016年結婚時未辦婚宴，她在2018年底發現1名陌生女子在半夜致電丈夫，曾傳訊警告對方「我是她老婆」、「不要再跟我老公聯絡」，但夫妻感情也從此生變，2人一度試圖靠補辦婚禮修補關係，但丈夫仍因長期抑鬱，在去年2月輕生身亡；她在整理遺物時，赫然發現丈夫與小三仍持續交往，並互傳曖昧簡訊。

丈夫在訊息內容中提到「我要O到你滿出來」、「O到從你肚臍流出來」等情慾內容，小三也會回傳多張自拍照挑逗；小芳甚至發現小三曾為丈夫墮胎，對方2人還為孩子設立牌位，牌位上「陽上父」則留下丈夫姓名，2人也有拍攝婚紗並多次出遊，小三還出現在她的婚禮中拍照挑釁，讓她得知後氣到決定提告，向對方求償100萬。

不過小三在法庭上辯稱不知男子已婚，且拿掉的小孩並非對方孩子，對方只是為了安慰她，自願做孩子的「陽間父親」，並強調是對方主動追求才交往，她得知已婚後已提出分手，但對方卻以死相逼；法院認為，小芳原先就曾警告小三不該接近丈夫，代表小三確實知情男子已婚，後續竟持續交往1年，判其侵害配偶權，需賠償36萬，全案可上訴。

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