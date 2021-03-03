日本央行掛牌上市的股票，從1日開始到3日，天天莫名漲停作收。分析師認為，日央行財務數字亮眼，很自然會吸引散戶注意，但最不希望的是投機性買盤進駐。

過去這一年來，日本銀行股價都在2.5萬至3萬日圓附近上下遊走。不過從1日開始，日央行股價突然亮燈漲停，接下來的兩天至3日為止，每天都收在漲停板，過去4個交易日累計漲幅也高達71％。

眾所皆知，日本央行現在是滿手股票與債券，散戶應該是看準這一點，才會盯上日央行這塊肥肉。另外，日本央行流通在外股數少，股權集中下有易漲易跌的特性。

除了與全球一般央行一樣，都有權力進行貨幣政策調控，不一樣的是，日本央行還是一間公開上市公司，故股份可以在市場上正常交易。不過，要買賣日央行股票，無法使用電子搓合，得用傳統紙本填單方式。

正常來說，買入日央行股票後，股東權益嚴格受限，不像其它一般正常公司一樣，照理來說並沒有什麼特別的吸引力才對。

有位財金分析師推文，日本央行股價暴漲，因為亮麗的業績表現。但有意思的是，日本央行核心業務應不是賺大錢，而是以日圓穩定性為主。所以得留心的是，日本央行可能正有投機性買盤進駐。 目前，日央行最新價位來到4.7萬日圓，約440美元左右，創2018年5月以來最高價位。日本政府是日央行大股東，擁有一半以上股權。若回溯至80年代末，當時日本正好是資產價格泡沫化時期，日央行股票也曾是投機客的盤中飧，4年股價狂漲40倍。

時間拉回至現在，2021年，日圓兌美元匯價走貶，對資產負債表上，有著高達數千億以美元計價海外資產的日本央行來說，卻是個好兆頭。

(時報資訊)